Гудкова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1928
Дата смерти03.10.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928
Отец: Гудков Петр Иванович
Мать: Гудкова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
17.02.1951
Рождение ребёнка
11.03.1952
Дочь: Иванова (Алонцева) Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Алонцев Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1955
Сын: Алонцев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Алонцев Анатолий Михайлович
Смерть
03.10.1999