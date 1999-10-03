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Гудкова Мария Петровна

Место рождения

Павловское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.09.1928

Дата смерти

03.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928

Отец: Гудков Петр Иванович

Мать: Гудкова Евдокия Ивановна

Павловское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.02.1951

Муж: Алонцев Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.1952

Дочь: Иванова (Алонцева) Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Алонцев Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1955

Сын: Алонцев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Алонцев Анатолий Михайлович

Смерть
03.10.1999

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