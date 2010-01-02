Иванова (Алонцева) Нина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1952
Дата смерти02.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1952
Бракосочетание
18.07.1980
Рождение ребёнка
14.03.1982
Сын: Иванов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Линченко Иван Михайлович
Смерть
02.01.2010