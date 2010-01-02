Иванова (Алонцева) Нина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Алонцева) Нина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1952

Дата смерти

02.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1952

Отец: Алонцев Анатолий Михайлович

Мать: Гудкова Мария Петровна

Бракосочетание
18.07.1980

Муж: Иванов Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
14.03.1982

Сын: Иванов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линченко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Линченко Иван Михайлович

Смерть
02.01.2010
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