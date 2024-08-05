Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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