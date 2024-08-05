Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно