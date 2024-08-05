Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Александр Григорьевич
Мать: Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Цветков (?) Иван Львович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Цветков (?) Иван Львович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Цветков (?) Василий Иванович
Отец ребёнка: Цветков (?) Иван Львович
Смерть
Неизвестно