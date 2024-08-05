Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Александр Григорьевич

Мать: Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков (?) Иван Львович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Цветков (?) Иван Львович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Цветков (?) Иван Львович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Цветков (?) Василий Иванович

Отец ребёнка: Цветков (?) Иван Львович

Смерть
Неизвестно

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