Герасимов-Коноплев (Ефимов) Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Николай Александрович
Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна
Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Ефрем Александрович
Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна
Дочь: Ефимова-Герасимова-Коноплева (Яковлева) Дарья Александровна
Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна
Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Александр Александрович
Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна
Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Терентий Александрович
Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна
Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Василий Александрович
Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна