Герасимов-Коноплев (Ефимов) Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов-Коноплев (Ефимов) Александр Яковлевич

Герасимов-Коноплев (Ефимов) Александр Яковлевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.08.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1808 г.р.

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1842 ст.

Отец: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович

Мать: Андреянова-Федорова (Ефимова) Афанасия Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1863 ст.

Жена: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1865 ст.

Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Николай Александрович

Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1868 ст.

Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Ефрем Александрович

Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1870 ст.

Дочь: Ефимова-Герасимова-Коноплева (Яковлева) Дарья Александровна

Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1872 ст.

Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Александр Александрович

Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1876 ст.

Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Терентий Александрович

Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1879 ст.

Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Василий Александрович

Мать ребёнка: Алексеева-Дмитриева-Михайлова (Андреянова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.