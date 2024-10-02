Андреянова-Федорова (Ефимова) Афанасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреянова-Федорова (Ефимова) Афанасия Григорьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1788 г.р.

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Федоров (Андреянов) Григорий Ефимович

Мать: Стефанова (Родионова) Мария Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.02.1826

Муж: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1831 ст.

Сын: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1833 ст.

Сын: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич

Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1836 ст.

Сын: Герасимов-Конопиев (Ефимов) Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1839 ст.

Сын: Герасимов-Конопиев (Ефимов) Иосиф (Осип) Яковлевич

Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1842 ст.

Сын: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1846 ст.

Сын: Герасимов-Конопиев (Ефимов) Тарас Яковлевич

Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1848 ст.

Дочь: Герасимова-Конопиева (Евфимиева) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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