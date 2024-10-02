Андреянова-Федорова (Ефимова) Афанасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Бракосочетание
09.02.1826
Рождение ребёнка
24.01.1831 ст.
Сын: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович
Рождение ребёнка
30.04.1833 ст.
Сын: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич
Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович
Рождение ребёнка
16.02.1836 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1839 ст.
Сын: Герасимов-Конопиев (Ефимов) Иосиф (Осип) Яковлевич
Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович
Рождение ребёнка
10.08.1842 ст.
Рождение ребёнка
09.04.1846 ст.
Сын: Герасимов-Конопиев (Ефимов) Тарас Яковлевич
Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович
Рождение ребёнка
20.08.1848 ст.
Дочь: Герасимова-Конопиева (Евфимиева) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Герасимов-Конопиев Яков Ефимович
Смерть
Неизвестно