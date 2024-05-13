Гамаюнов Петр Созонович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Гамаюнов Созон Евстафович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1895
Дочь: (Гамаюнова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1900
Дочь: (Завалюева) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1902
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гамаюнов Василий Петрович
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1907
Дочь: (Гамаюнова) Василиса Петровна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Гамаюнова) Матрена Петровна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно