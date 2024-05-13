Гамаюнова Наталья Ивановна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Петр Созонович

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.04.1895

Дочь: (Гамаюнова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Созонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1900

Дочь: (Завалюева) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Созонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.01.1902

Сын: Гамаюнов Павел Петрович

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Созонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гамаюнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Созонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.08.1907

Дочь: (Гамаюнова) Василиса Петровна

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Созонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Гамаюнова) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Созонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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