Павлюк Виолетта Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.?
Отец: Гордон Павел Евстафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюк Владимир Богданович
Отец ребёнка: Павлюк Богдан
Рождение ребёнка
14.10.1957
Дочь: Семенова (Павлюк) Ирина Богдановна
Отец ребёнка: Павлюк Богдан
Смерть
Неизвестно