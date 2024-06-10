Павлюк Виолетта Павловна 04.08.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлюк Виолетта Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.?

Отец: Гордон Павел Евстафьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюк Владимир Богданович

Отец ребёнка: Павлюк Богдан

Рождение ребёнка
14.10.1957

Дочь: Семенова (Павлюк) Ирина Богдановна

Отец ребёнка: Павлюк Богдан

Смерть
Неизвестно

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