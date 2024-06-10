Павлюк Богдан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлюк Богдан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюк Владимир Богданович

Мать ребёнка: Павлюк Виолетта Павловна

Рождение ребёнка
14.10.1957

Дочь: Семенова (Павлюк) Ирина Богдановна

Мать ребёнка: Павлюк Виолетта Павловна

Смерть
Неизвестно

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