Павлюк Богдан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюк Владимир Богданович
Мать ребёнка: Павлюк Виолетта Павловна
Рождение ребёнка
14.10.1957
Дочь: Семенова (Павлюк) Ирина Богдановна
Мать ребёнка: Павлюк Виолетта Павловна
Смерть
Неизвестно