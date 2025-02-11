Николай Антонов 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Николай Антонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Екатерина Андреева1815 г.р.
Дети
Александр Николаев1842 г.р.
Федосья Николаева1844 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Александр Николаев

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федосья Николаева

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрёна Николаева

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сараева Домна Николаева

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Данила Николаев

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.