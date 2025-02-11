Николай Антонов
мужской, родился 1816, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Екатерина Андреева1815 г.р.
Дети
Александр Николаев1842 г.р.
Федосья Николаева1844 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Александр Николаев
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья Николаева
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрёна Николаева
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Сараева Домна Николаева
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Данила Николаев
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно