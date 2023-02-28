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Сараева Домна Николаева

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

01.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Николай Антипович

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1874

Муж: Сараев Архип Власов

Барановка, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Юртаева Анастасия Архипова

Отец ребёнка: Сараев Архип Власов

Рождение ребёнка
28.07.1878

Дочь: Евдокия Архипова

Отец ребёнка: Сараев Архип Власов

Смерть
01.05.1880
Причина смерти: чахотка
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