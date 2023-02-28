Сараева Домна Николаева
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти01.05.1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Николай Антипович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1874
Муж: Сараев Архип Власов
Барановка, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Юртаева Анастасия Архипова
Отец ребёнка: Сараев Архип Власов
Рождение ребёнка
28.07.1878
Дочь: Евдокия Архипова
Отец ребёнка: Сараев Архип Власов
Смерть
01.05.1880
Причина смерти: чахотка