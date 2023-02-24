Сараев Архип Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти19.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Сараев Влас Флоров
Мать: Аксиния Варламовна
Бракосочетание
08.?.1874
Жена: Сараева Домна Николаева
Барановка, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Юртаева Анастасия Архипова
Мать ребёнка: Сараева Домна Николаева
Рождение ребёнка
28.07.1878
Дочь: Евдокия Архипова
Мать ребёнка: Сараева Домна Николаева
Бракосочетание
10.?.1880
Жена: Надежда Матвеева
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1881
Дочь: Наталия Архипова
Мать ребёнка: Надежда Матвеева
Смерть
19.09.1882