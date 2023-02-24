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Сараев Архип Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

19.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сараев Влас Флоров

Мать: Аксиния Варламовна

Бракосочетание
08.?.1874

Жена: Сараева Домна Николаева

Барановка, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Юртаева Анастасия Архипова

Мать ребёнка: Сараева Домна Николаева

Рождение ребёнка
28.07.1878

Дочь: Евдокия Архипова

Мать ребёнка: Сараева Домна Николаева

Бракосочетание
10.?.1880

Жена: Надежда Матвеева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1881

Дочь: Наталия Архипова

Мать ребёнка: Надежда Матвеева

Смерть
19.09.1882
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