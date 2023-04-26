Аксиния Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сараев Архип Власов
Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Власовна
Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сараев Влас Флоров
Смерть
Неизвестно