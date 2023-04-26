Аксиния Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксиния Варламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сараев Архип Власов

Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Власовна

Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Влас Флоров

Смерть
Неизвестно
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