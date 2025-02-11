Федосья Николаева 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Федосья Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Екатерина Андреева1815 г.р.
Отец
Николай Антонов1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Николай Антонов

Мать: Екатерина Андреева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
Неизвестно

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