Федосья Николаева
женский, родилась 1844, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕкатерина Андреева1815 г.р.
ОтецНиколай Антонов1816 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Николай Антонов
Мать: Екатерина Андреева
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно