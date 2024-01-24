Тихонов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения06.05.1909 ст.
Дата смерти21.07.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1909 ст.
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 1-77 34.
Крещение
07.05.1909 ст.
Восприемники: того же села крестьянин Александр Нестерович Тихонов и крестьянская жена того же села Агафия Ивановна Разваляева.
Смерть
21.07.1909 ст.
От слабости. Возраст прибавили, записано, что ему 4 мес. и 7 дней на момент смерти. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 96-114 16.
Похороны
23.07.1909 ст.