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Тихонов Николай Павлович

Место рождения

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.05.1909 ст.

Дата смерти

21.07.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1909 ст.

Отец: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Мать: Тихонова (Разваляева) Дарья Евдокимовна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 1-77 34.
Крещение
07.05.1909 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: того же села крестьянин Александр Нестерович Тихонов и крестьянская жена того же села Агафия Ивановна Разваляева.
Смерть
21.07.1909 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
От слабости. Возраст прибавили, записано, что ему 4 мес. и 7 дней на момент смерти. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 96-114 16.
Похороны
23.07.1909 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

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