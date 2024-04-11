Тихонова (Разваляева) Дарья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Разваляева) Дарья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: Разваляев Евдоким Васильевич

Мать: Разваляева Наталья

Восприемник
23.04.1898 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Александры Семоновны Отиевой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 72-103 9 1898.
Восприемник
21.07.1899 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Пантелиимона Алексеевича Разваляева.ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 120-159 18
Бракосочетание
01.01.1900 ст.

Муж: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.404 53-71 2.
Рождение ребёнка
09.02.1904

Сын: Тихонов Никифор Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Имя отца указано как Тихонов Павел ЕГОРОВИЧ, а не Георгиевич. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.159 1-79а 11.
Восприемник
26.05.1904 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Михаила Егоровича Тихонова. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.159 1-79а 33.
Восприемник
23.08.1905 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Андрея Алексеевича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.156 1-55 39.
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.

Сын: Тихонов Александр Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.157 1-92 57.
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.

Сын: Тихонов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.158 1-72 46.
Восприемник
12.04.1908 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Анастасии Егоровны Тихоновой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.185 1-90 28.
Рождение ребёнка
06.05.1909 ст.

Сын: Тихонов Николай Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 1-77 34.
Рождение ребёнка
15.08.1910

Сын: Тихонов Диомид Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 27.
Восприемник
30.01.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Иоанна Васильевича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 7.
Рождение ребёнка
07.11.1911 ст.

Дочь: Тихонова Агафия Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 38.
Восприемник
25.10.1912 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Димитрия Васильевича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 1-47 43.
Рождение ребёнка
16.04.1913 ст.

Дочь: Тихонова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 77-120 14.
Рождение ребёнка
16.08.1919

Сын: Тихонов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.535 1-50 32.
Смерть
Неизвестно

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