Тихонова (Разваляева) Дарья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Муж
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Рождение
Около 1881 ст.
Отец: Разваляев Евдоким Васильевич
Мать: Разваляева Наталья
Восприемник
23.04.1898 ст.
У Александры Семоновны Отиевой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 72-103 9 1898.
Восприемник
21.07.1899 ст.
У Пантелиимона Алексеевича Разваляева.ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 120-159 18
Бракосочетание
01.01.1900 ст.
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.404 53-71 2.
Рождение ребёнка
09.02.1904
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)
Имя отца указано как Тихонов Павел ЕГОРОВИЧ, а не Георгиевич. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.159 1-79а 11.
Восприемник
26.05.1904 ст.
У Михаила Егоровича Тихонова. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.159 1-79а 33.
Восприемник
23.08.1905 ст.
У Андрея Алексеевича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.156 1-55 39.
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.
Сын: Тихонов Александр Павлович
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.157 1-92 57.
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.158 1-72 46.
Восприемник
12.04.1908 ст.
У Анастасии Егоровны Тихоновой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.185 1-90 28.
Рождение ребёнка
06.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 1-77 34.
Рождение ребёнка
15.08.1910
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 27.
Восприемник
30.01.1911 ст.
У Иоанна Васильевича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 7.
Рождение ребёнка
07.11.1911 ст.
Дочь: Тихонова Агафия Павловна
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 38.
Восприемник
25.10.1912 ст.
У Димитрия Васильевича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 1-47 43.
Рождение ребёнка
16.04.1913 ст.
Дочь: Тихонова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 77-120 14.
Рождение ребёнка
16.08.1919
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич (Егорович)
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.535 1-50 32.
Смерть
Неизвестно