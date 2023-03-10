(Алтунин) Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.03.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1904
МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Крещение
30.03.1904
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно