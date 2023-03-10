Алтунин (Неизвестно) Фёкла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтунин (Неизвестно) Фёкла Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Алтунин Иван Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Алтунин Иван Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтунин Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бугульминский у., Четырлинская вол., д.Алтунина, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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