Алтунин (Неизвестно) Фёкла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1904
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Алтунин Иван Петрович
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
29.03.1904
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Алтунин Иван Петрович
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бугульминский у., Четырлинская вол., д.Алтунина, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно