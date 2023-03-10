Алтунин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтунин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтунин (Неизвестно) Фёкла Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: (Алтунин) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Алтунин (Неизвестно) Фёкла Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: (Алтунин) Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Алтунин (Неизвестно) Фёкла Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно

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