Алтунин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
29.03.1904
Дочь: (Алтунин) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Алтунин (Неизвестно) Фёкла Александровна
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
29.03.1904
Дочь: (Алтунин) Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Алтунин (Неизвестно) Фёкла Александровна
МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно