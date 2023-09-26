Куликова Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
04.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Леонид Ефимович
Рождение ребёнка
02.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Леонид Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно