Куликова Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Валентина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1940

Муж: Куликов Леонид Ефимович

Рождение ребёнка
04.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Леонид Ефимович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Леонид Ефимович

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
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