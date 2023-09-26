Куликов Леонид Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Леонид Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1940

Жена: Куликова Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Валентина Фёдоровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Валентина Фёдоровна

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
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