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Ярков Александр Андреевич

Место рождения

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.06.1915 ст.

Дата смерти

25.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1915 ст.

Отец: Ярков Андрей Петров

Мать: Ульяна Иванова

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокшина Елизавета Гурьевна

Смерть
25.09.1942
Распопинская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
Лейтенант, комвзвода 563 осб, 278 стрелковая дивизия, 21 армии.Убит в бою Сталинградская обл. , с поля боя не вынесен

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