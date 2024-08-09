Ярков Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1915 ст.
Дата смерти25.09.1942
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1915 ст.
Отец: Ярков Андрей Петров
Мать: Ульяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1942
Распопинская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
Лейтенант, комвзвода 563 осб, 278 стрелковая дивизия, 21 армии.Убит в бою Сталинградская обл. , с поля боя не вынесен