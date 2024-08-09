Ярков Андрей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярков Андрей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
08.06.1915 ст.

Сын: Ярков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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