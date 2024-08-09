Ярков Андрей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1915 ст.
Сын: Ярков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно