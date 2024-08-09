Ульяна Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярков Андрей Петров

Рождение ребёнка
08.06.1915 ст.

Сын: Ярков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ярков Андрей Петров

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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