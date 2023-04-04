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Юрков Назар Сергеевич

Место рождения

вол. Каменская, Кокчетавский уезд, Акмолинская обл., Казахстан

Дата рождения

1910

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Юрков Сергей Иванович

Мать: Юркова Агафья Никитична

вол. Каменская, Кокчетавский уезд, Акмолинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
12.04.1930

Сын: Юрков Виктор Назарович

Мать ребёнка: Юркова Анна Алексеевна

дер. Каменка, Сандыктауский район, Петропавловский округ, Казакская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Алексей Назарович

Мать ребёнка: Юркова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
1976
Усть-Каменогорск
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