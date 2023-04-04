Юрков Назар Сергеевич
Место рождениявол. Каменская, Кокчетавский уезд, Акмолинская обл., Казахстан
Дата рождения1910
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Юрков Сергей Иванович
Мать: Юркова Агафья Никитична
вол. Каменская, Кокчетавский уезд, Акмолинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
12.04.1930
Мать ребёнка: Юркова Анна Алексеевна
дер. Каменка, Сандыктауский район, Петропавловский округ, Казакская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юркова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
1976
Усть-Каменогорск