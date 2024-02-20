Чапни /Шалтей/ Савва Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Савва Левтерович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Чапни /шалтей/ Левтер Тодоров

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1807

Сын: Чапни /шалтей/ Юрий Саввич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Рождение ребёнка
1819

Сын: Чапни /шалтей/ Пантелеймон Саввич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1826

Сын: Чапни /шалтей/ Трифон Саввич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чапни /шалтей/ Елисей Саввич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Смерть
Неизвестно
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