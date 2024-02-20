Чапни /Шалтей/ Савва Левтерович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Чапни /шалтей/ Левтер Тодоров
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чапни /шалтей/ Юрий Саввич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Саввич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чапни /шалтей/ Пантелеймон Саввич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1826
Сын: Чапни /шалтей/ Трифон Саввич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чапни /шалтей/ Елисей Саввич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Смерть
Неизвестно