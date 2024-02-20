Чапни /Шалтей/ Елисей Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Рождение ребёнка
1869
Сын: Чапни Иван Елисеевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Смерть
Неизвестно