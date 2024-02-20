Чапни /Шалтей/ Елисей Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Елисей Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Рождение ребёнка
1869

Сын: Чапни Иван Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Смерть
Неизвестно
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