Чапни /Шалтей/ Юрий Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чапни Савва Юрьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1839
Сын: Чапни Левтер Юрьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чапни Павел Юрьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно