Чапни /Шалтей/ Юрий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Юрий Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чапни Савва Юрьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чапни Левтер Юрьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чапни Павел Юрьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно
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