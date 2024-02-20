Чапни /Шалтей/ Левтер Тодоров
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рождения1726
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1726
Отец: Чапни /шалтей/ Тодор Шалтей//
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1775
Сын: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Смерть
1799
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд.,с.Малоянисоль