Чапни /Шалтей/ Левтер Тодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Левтер Тодоров

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

1726

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Чапни /шалтей/ Тодор Шалтей//

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1775

Сын: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Смерть
1799
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд.,с.Малоянисоль
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