Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Мать: Ксения Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно