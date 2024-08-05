Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Мать: Ксения Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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