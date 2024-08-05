Ксения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина (Аграфена) Трофимовна

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелёв (?) Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Цветков Василий Трофимович

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Степанида Трофимовна

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Хмелёв (?) Иван Трофимович

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.11.1771

Сын: Хмелёв (?) Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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