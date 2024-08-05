Ксения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина (Аграфена) Трофимовна
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмелёв (?) Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Цветков Василий Трофимович
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Степанида Трофимовна
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хмелёв (?) Иван Трофимович
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.11.1771
Сын: Хмелёв (?) Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Смерть
Неизвестно