Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Смерть
Неизвестно