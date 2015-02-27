Цебро (Селивёрстова) Прасковья Михайловна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Дата рождения04.08.1937
Дата смерти27.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1937
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
26.08.1958
Дочь: Черненко Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Тарадин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цебро Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Тарадин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарадин Георгий
Смерть
27.02.2015
г. Железноводск Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Железноводск, Ставропольский край