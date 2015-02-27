Цебро (Селивёрстова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цебро (Селивёрстова) Прасковья Михайловна

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский

Дата рождения

04.08.1937

Дата смерти

27.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1937

Отец: Селиверстов Михаил Пахомович

Мать: Селиверстова Наталья Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
26.08.1958

Дочь: Черненко Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Тарадин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цебро Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цебро Иван Григорьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Тарадин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарадин Георгий

Смерть
27.02.2015
г. Железноводск Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Железноводск, Ставропольский край
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