Цебро Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цебро Григорий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цебро Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Железноводск Ставропольский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Железноводск, Ставропольский край