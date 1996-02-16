Селиверстов Михаил Пахомович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Дата рождения1915
Дата смерти16.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1915
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
06.04.1936
Сын: Селиверстов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Селиверстова Наталья Андреевна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
До 1936
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
04.08.1937
Дочь: Цебро Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Селиверстова Наталья Андреевна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Военная служба
С ?.09.1937 по 15.01.1940
5-й стр.полк-курсант, с 11.1937г.-ком.стр.отд.
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
16.02.1996
Россия Ставропольский кр. г.Железноводск
Причина смерти: Естественная смерть/старость