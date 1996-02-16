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Селиверстов Михаил Пахомович

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Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский

Дата рождения

1915

Дата смерти

16.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Селиверстов Пахом Алексеевич

Мать: Селиверстова Матрена Игнатьевна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
06.04.1936

Сын: Селиверстов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Селиверстова Наталья Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
До 1936

Жена: Селиверстова Наталья Андреевна

СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
04.08.1937

Дочь: Цебро Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Селиверстова Наталья Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Военная служба
С ?.09.1937 по 15.01.1940
5-й стр.полк-курсант, с 11.1937г.-ком.стр.отд.
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
16.02.1996
Россия Ставропольский кр. г.Железноводск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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