Селиверстова Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливерстова Матрена Игнатьевна

Селиверстова Матрена Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Селиверстов Михаил Пахомович

Отец ребёнка: Селиверстов Пахом Алексеевич

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверстов Пахом Алексеевич

Смерть
1943
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close