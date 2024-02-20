Селиверстова Матрена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Селиверстов Михаил Пахомович
Отец ребёнка: Селиверстов Пахом Алексеевич
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский