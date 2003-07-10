Селиверстов Дмитрий Михайлович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Дата рождения06.04.1936
Дата смерти10.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1936
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
27.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР г.Краснодар
Рождение ребёнка
25.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР г. Краснодар
Смерть
10.07.2003