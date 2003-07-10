Селиверстов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский

Дата рождения

06.04.1936

Дата смерти

10.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1936

Отец: Селиверстов Михаил Пахомович

Мать: Селиверстова Наталья Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
27.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР г.Краснодар
Рождение ребёнка
25.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР г. Краснодар
Смерть
10.07.2003
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