Черненко (Тарадина) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко (Тарадина) Галина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1958

Дата смерти

19.02.2020

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1958

Отец: Тарадин Георгий

Мать: Цебро Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
06.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Железноводск Ставропольский край РСФСР
Рождение ребёнка
12.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Железноводск Ставропольский край Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.2020
г. Железноводск Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь
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