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Голубев Николай Васильевич

Место рождения

Николаевский, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1818

Дата смерти

16.09.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Голубев Василий Иванович

Мать: Голубева Марина Осиповна

Николаевский, Свердловский район, Северный край
Образование
15.06.1842 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
29.11.1842 ст.
Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Посвящен в священника Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Мария Ивановна

Смерть
16.09.1890 ст.
Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
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