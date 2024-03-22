Голубев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти16.09.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Голубев Василий Иванович
Мать: Голубева Марина Осиповна
Образование
15.06.1842 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
29.11.1842 ст.
Посвящен в священника Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Мария Ивановна
Смерть
16.09.1890 ст.