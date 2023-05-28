Некрасов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: (Некрасова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Татиана Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: (Некрасова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Татиана Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Некрасов Гаврило Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Татиана Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Некрасова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Татиана Ивановна
Смерть
Неизвестно