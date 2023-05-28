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Некрасов Василий Андреевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Некрасов Андрей Артамонович

Мать: Некрасова Феодосия Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Татиана Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: (Некрасова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Татиана Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: (Некрасова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Татиана Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Некрасов Гаврило Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Татиана Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Некрасова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Татиана Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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