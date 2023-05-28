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Некрасова Татиана Ивановна

Место рождения

Нерчинский уезд, Забайкальская область

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: (Некрасова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: (Некрасова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Некрасов Гаврило Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Некрасова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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