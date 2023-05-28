Некрасова Татиана Ивановна
Место рожденияНерчинский уезд, Забайкальская область
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: (Некрасова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: (Некрасова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Некрасов Гаврило Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Некрасова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно