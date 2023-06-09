Некрасов Андрей Артамонович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Сын: Некрасов Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Некрасов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1825