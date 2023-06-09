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Некрасов Андрей Артамонович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1763

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Некрасов Артамон Иванович

Мать: Некрасова Параскева Михайловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Некрасов Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Феодосия Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Некрасов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Феодосия Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Феодосия Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Феодосия Ивановна

Смерть
1825