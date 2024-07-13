Андреева Галина Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Галина Михайловна

Андреева Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Валентин Иванович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Андреев Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Андреев Валентин Иванович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Андреев Анатолий Валентинович

Отец ребёнка: Андреев Валентин Иванович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Андреев Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Андреев Валентин Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.