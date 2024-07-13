Андреева Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Андреев Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Андреев Валентин Иванович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Андреев Анатолий Валентинович
Отец ребёнка: Андреев Валентин Иванович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Андреев Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Андреев Валентин Иванович
Смерть
Неизвестно