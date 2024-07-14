Андреев Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Андреев Иван Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Андреев Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Андреева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Андреев Анатолий Валентинович
Мать ребёнка: Андреева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Андреев Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Андреева Галина Михайловна
Смерть
2018