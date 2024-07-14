Андреев Валентин Иванович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреев Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Андреев Иван Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Андреев Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Андреева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Андреев Анатолий Валентинович

Мать ребёнка: Андреева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Андреев Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Андреева Галина Михайловна

Смерть
2018

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