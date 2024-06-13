Гладкова (Рышкова) Афанасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Рышкова) Афанасия Михайлова

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Рышков Михаил Николаев

Мать: Рышкова (Яркина) Матрона Дмитриева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.07.1842

Муж: Гладков Лев Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1878

Сын: Гладков Иван Львович

Отец ребёнка: Гладков Лев Стефанов

Рождение ребёнка
26.12.1845

Дочь: Гладкова Клавдия Львова

Отец ребёнка: Гладков Лев Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1848

Дочь: Гладкова Феодосия Львова

Отец ребёнка: Гладков Лев Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Гладков Павел Львович

Отец ребёнка: Гладков Лев Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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