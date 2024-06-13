Гладкова (Рышкова) Афанасия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
20.07.1842
Муж: Гладков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1878
Сын: Гладков Иван Львович
Отец ребёнка: Гладков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
26.12.1845
Дочь: Гладкова Клавдия Львова
Отец ребёнка: Гладков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
21.05.1848
Дочь: Гладкова Феодосия Львова
Отец ребёнка: Гладков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
06.01.1850
Отец ребёнка: Гладков Лев Стефанов
Смерть
Неизвестно