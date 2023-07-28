Шохина Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Дарья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Шохин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Филиппович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шохина (Шохина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Филиппович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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