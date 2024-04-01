Битюкова Феодосия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Битюкова Феодосия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

31.07.1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Битюков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Битюков Михаил Отст. Солдат Д.Новопавловской Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Битюков Михаил Отст. Солдат Д.Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Вьюков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Вьюков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Битюков Ефим Казак Р.Камышлова Михайлов

Отец ребёнка: Битюков Михаил Отст. Солдат Д.Новопавловской Иванов

Смерть
31.07.1786
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
57 лет, чахотка

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