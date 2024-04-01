Битюкова Феодосия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти31.07.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вьюков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Битюков Михаил Отст. Солдат Д.Новопавловской Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Вьюков Иван Алексеев
Отец ребёнка: Вьюков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1764
Смерть
31.07.1786
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
57 лет, чахотка