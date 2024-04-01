Вьюков Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Вьюков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Вьюков Андрей Казак Р.Камышлова Иванов
Мать ребёнка: Вьюкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: (Вьюкова) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Вьюкова Анна Иванова
Смерть
После 1801