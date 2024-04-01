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Вьюков Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Вьюков Алексей

Мать: Битюкова Феодосия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюкова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Вьюков Андрей Казак Р.Камышлова Иванов

Мать ребёнка: Вьюкова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: (Вьюкова) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Вьюкова Анна Иванова

Смерть
После 1801

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