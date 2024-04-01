Вьюкова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Вьюков Андрей Казак Р.Камышлова Иванов
Отец ребёнка: Вьюков Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Вьюков Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вьюков Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно