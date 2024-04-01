Вьюкова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюкова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Вьюков Андрей Казак Р.Камышлова Иванов

Отец ребёнка: Вьюков Иван Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Вьюков Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюков Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно
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